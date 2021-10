Schuldnerberatung: : Möglichst früh Hilfe bei Überschuldung suchen

Durch die Corona-Pandemie geraten immer mehr Menschen in Deutschland in finanzielle Not. Das zeigt eine Umfrage bei den Schuldnerberatungsstellen. Foto: Peter Steffen/dpa

Düsseldorf/Berlin Wenn der Vermieter mit Räumung droht oder sich bereits der Gerichtsvollzieher angekündigt hat, ist es oft zu spät für die Schuldnerberatung. Doch wann muss man handeln?

Vorteil der anerkannten Beratungsstellen: Sie arbeiten in der Regel kostenlos. „Wo doch Kosten anfallen, sollten diese auf jeden Fall vor Beginn der Beratung geklärt werden, damit es am Ende keine bösen Überraschungen gibt“, sagt Zerhusen. In ganz Deutschland bestehe aber ein sehr gut ausgebautes gemeinnütziges Angebot in öffentlicher Trägerschaft.