Urteil : Müllabfuhr muss Grundstück nicht rückwärts anfahren

Neustadt/Weinstraße Häufig ist für die Müllabfuhr in kleinen Nebenstraßen nur wenig Platz zum Manövrieren. Sie ist deshalb auch nicht verpflichtet, Grundstücke rückwärts anzufahren.

Die Müllabfuhr muss nach einem Urteil bei schmalen Zufahrtswegen nicht rückwärts zu einem Grundstück fahren, um den Müll abzuholen. Stattdessen müssen Hauseigentümer ihre Tonnen dann an anderer geeigneter Stelle als an ihrem Grundstück selbst bereitstellen, damit sie von der Müllabfuhr angesteuert werden können, wie das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz mitteilte (4 K 488/22.NW).