Vorsicht, Rentenlücke : Müssen Frauen anders vorsorgen?

Hamburg Frauen bekommen im Schnitt erheblich weniger Rente als Männer. Zwar wird diese Lücke mit den Jahren kleiner, da immer mehr Frauen arbeiten. Doch die Gefahr der Altersarmut ist damit nicht gebannt.

„Frauen haben andere finanzielle Risiken als Männer“, erklärt Sally Peters vom Institut für Finanzdienstleistungen (iff) in Hamburg. So verringern Kinderbetreuungszeiten und Teilzeitarbeit die gesetzlichen Rentenansprüche. „Und die aktuellen Unterhaltsregelungen sorgen nicht dafür, dass sie nach einer Scheidung im Alter noch abgesichert sind.“

Um im Alter nicht in Armut zu rutschen, sollten Frauen also zusätzlich vorsorgen. „Die Lebensrealität zwingt Frauen dazu, anders zu planen als Männer. Bei vielen hat sich das Bewusstsein dahingehend schon verändert“, hat Peters beobachtet.

Die Anlage-Tipps für Frauen unterscheiden sich nicht von denen für Männer. „Wer langfristig Vermögen aufbauen will, muss am Aktienmarkt anlegen - egal, ob Mann oder Frau“, meint Sara Zinnecker vom Verbraucherportal „Finanztip.de“.

Zinnecker rät bei der Geldanlage zu weltweit ausgerichteten Indexfonds (ETF), kombiniert mit den sicheren Bausteinen Fest- und Tagesgeld. Die Anlage in günstige Aktienfonds funktioniere auch prima in kleinen monatlichen Raten - etwa in einem Sparplan. „Den gibt es bei vielen Direktbanken mit keinen oder geringen Gebühren. Das Ganze ist eine Geldanlage zum Selbermachen, das geht ohne den Berater bei der Bank.“ Ihr wichtigster Tipp ist: einfach anfangen.