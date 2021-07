Für die Umwelt : Nachhaltige Geldanlagen: Wie grün sind sie wirklich?

Berlin/Ludwigshafen Mit dem eigenen Geld etwas Gutes tun - dieses Ziel verfolgen immer mehr Anlegerinnen und Anleger. Das Problem: Anlageprodukte sind oft nicht so grün, wie sie auf den ersten Blick erscheinen.

Die drei von den Testern am besten beurteilten nachhaltigen Fonds setzen die strengsten Anlagekriterien an: Sie investieren nur in Unternehmen, die bestimmte soziale, ökologische oder rechtliche Standards erfüllen. Beim finanziellen Erfolg landeten diese Fonds allerdings nicht ganz vorne. Der Fonds, der das beste finanzielle Ergebnis lieferte, hat nicht ganz so strenge nachhaltige Kriterien.