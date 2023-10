Nebenkosten Kein Buch mit sieben Siegeln: Was Mieter über Nebenkosten wissen sollten

Eines vorweg: Angesichts der aktuellen Nachttemperaturen von knapp über dem Gefrierpunkt räumt Anita Merten-Traut mit einem Irrtum zwischen Mietern und Vermietern auf: „Die Heizperiode fängt dann an, wenn an drei Tagen hintereinander keine 20 Grad Celsius Raumtemperatur erreicht werden können.“ Eine Mär sei es, dass die Heizperiode von Oktober bis Ostern gelte: „Wie wir in diesem Jahr gesehen haben, zählt das nicht und manche Mieter sollten das wissen, ehe sie ihren Vermieter ermahnen.“