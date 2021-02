Steuerlich richtig absetzen : Neues Verwaltungsschreiben: Das gilt jetzt für Zweitwohnung

Berlin Wer aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung anmietet, kann die Kosten steuerlich geltend machen. Ein neues Verwaltungsschreiben erläutert Details. Allerdings gibt es Urteile, die großzügiger sind.

„Gerade in Großstädten mit hohen Mieten ist die 1000 Euro-Grenze aber schnell erreicht“, sagt Isabel Klocke vom Bund der Steuerzahler. Deshalb kommt es darauf an, was alles von diesem Betrag abgedeckt wird und was zusätzlich abgesetzt werden kann. Dazu hat das Bundesfinanzministerium ein neues Verwaltungsschreiben veröffentlicht, das Steuerzahler mit Zweitwohnung am Arbeitsort kennen sollten.