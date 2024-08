Fettarm, zuckerfrei, regional Nie mehr irren: 7 Produktkennzeichnungen und ihre Bedeutung

Ist ein Produkt mit „Made in Germany“ gekennzeichnet, „muss der maßgebliche Herstellungsteil des Erzeugnisses in Deutschland gefertigt worden sein“, sagt Schreiner. Ihr zufolge gibt es jedoch keine genaue Festlegung, wie hoch der in Deutschland erzeugte Anteil genau sein muss. Fest steht also: „"Made in Germany" heißt noch lange nicht, dass ein Produkt bis ins kleinste Detail hierzulande hergestellt wurde“, so Schreiner.