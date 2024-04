Umfrage Nur jedes fünfte Konto kostenfrei: Lohnt sich der Wechsel?

In Deutschland ist das lediglich mit geringem Aufwand verbunden. Denn die Finanzinstitute sind dazu verpflichtet, sämtliche Formalitäten zu übernehmen. Wer ein neues Konto eröffnet, stellt dazu beim jeweiligen Institut einen Antrag auf Kontowechselhilfe. So können etwa Daueraufträge und Lastschriftmandate zum neuen Konto umgezogen werden, das alte Konto im Zweifel gleich mit geschlossen werden. Einzige Voraussetzung für den Wechselservice: Beide Banken müssen in Deutschland ansässig sein.