Irrtum rechtfertigt Anfechtung Nur mit gutem Grund: Erbausschlagung rückgängig machen

Wer sich über die Zusammensetzung einer Erbschaft irrt, nachdem er naheliegende Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung ausgeschöpft hat, kann die Ausschlagung einer Erbschaft grundsätzlich anfechten. Das Oberlandesgericht sah das in dem vorliegenden Fall als gegeben an. Die Frau habe von den Konto-Guthaben nichts wissen können, was sie in der persönlichen Anhörung überzeugend darstellen konnte. Darum könne sie die Erbausschlagung wirksam anfechten und so das Erbe antreten.