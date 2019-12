BGH-Urteil : „Öko-Test“-Label nur für geprüfte Produkte

Karlsruhe „Öko-Test“ ärgerte sich über einem „wachsenden Label-Missbrauch“ und hoffte, dass der BGH dem einen Riegel vorschiebt. Die beklagten Unternehmen wiesen hingegen den Vorwurf unlauterer Werbung zurück.

Selbst wenn Produkte nur in Farbe oder Größe von den tatsächlich geprüften abweichen, ist das Markenrecht verletzt, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) an diesem Donnerstag in Karlsruhe. Entscheidend sei dabei der Bekanntheitsgrad einer Marke (I ZR 173/16, 174/16 und 117/17).