Sauber und sicher : Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom

Ist mein Ökostromtarif gut für die Umwelt? Verbraucher sollten genau hinschauen, ob der Anbieter zum Beispiel auch in erneuerbare Energien investiert. Foto: Nestor Bachmann/dpa-tmn

Bremen Wer Ökostrom bestellt, trägt oft vor allem zu einem Zertifikatehandel bei. Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen erklärt, woran Verbraucher ein nachhaltiges Angebot erkennen.

Die Energiewende vorantreiben, das wollen viele Verbraucher - und setzen deshalb auf Ökostrom. Doch ist der Strom, der aus der Steckdose kommt, dann wirklich nachhaltig produziert? Und verringert sich die Menge an konventionellem Strom dadurch?

Es kommt darauf an, erklärt Annabel Oelmann von der Verbraucherzentrale Bremen im Interview mit dem dpa-Themendienst.

Was zeichnet Ökostromtarife aus?

Annabel Oelmann: Unter Ökostrom versteht man Strom aus erneuerbaren Energien. Das bedeutet, dass er in Wind- oder Wasserkraftwerken gewonnen wurde, in Biogasanlagen oder mit Photovoltaik, also Solarstromanlagen. Anbieter müssen für die Menge, die sie als Ökostrom verkaufen wollen, Herkunftsnachweise beziehen.