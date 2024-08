Schaden in Millionenhöhe Online-Anlagebetrug: Anbieter und Websites genau prüfen

Mit Werbeanzeigen im Internet und in sozialen Netzwerken, Callcenter-Anrufen oder Massen-Mails ermutigen sie ihre Opfer zu Investitionen in Aktien oder Kryptowährungen - mit vermeintlich attraktiven Renditen. Dort landet das Geld aber nie, stattdessen versickert es in kriminellen Netzwerken, teilt die Polizei Osnabrück mit.