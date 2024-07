Kurzfristig verhindert? Personalisierte Tickets: So klappt der Weiterverkauf

Noch dazu muss auch der auf dem Ticket hinterlegte Name geändert werden. Dafür kann einerseits eine Gebühr fällig werden, andererseits können auch gewisse Fristen gelten - etwa, dass das nur bis 14 Tage vor dem Veranstaltungstag möglich ist, so die Verbraucherzentrale NRW. Zudem müsse die Umschreibung regelmäßig von der namentlich auf dem Ticket genannten Person veranlasst werden. Auch in dieser Frage ist der Veranstalter der richtige Ansprechpartner.