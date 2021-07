Schmuck gegen Darlehen : Pfandkredit: Bargeld sofort auf die Hand

Stuttgart Wird es finanziell eng, kann ein Kredit helfen. Wer nur kurzfristig eine Finanzspritze braucht, kann auch einen Pfandkredit in Anspruch nehmen. Vorteil: Er ist unkompliziert. Nachteil: Die Kosten.

Stellt der Kunde sein Pfand vor, begutachtet der Pfandleiher die Sache und macht ihm ein unverbindliches Darlehensangebot. Ist er einverstanden, wird ihm der Pfandvertrag ausgehändigt und an der Kasse das Darlehen in bar ausgezahlt oder überwiesen. Das Pfand wird in Verwahrung genommen.

Verbraucher sollten also genau durchrechnen, in welchem Zeitraum die Kosten für sie noch akzeptabel sind. Ein Pfand länger im Leihhaus zu lassen, wird teuer. „Dann sollte man lieber mit einer Bank über einen Ratenkredit verhandeln“, rät Stecher.

Sind aber alle Möglichkeiten ausgeschöpft, einen Kredit bei der Bank zu bekommen und der Dispo bereits ausgereizt, kann der Pfandkredit eine Möglichkeit sein, doch noch kurzfristig an Bargeld zu kommen. „Besser ist es, vorher in der Familie nach einem Darlehen zu fragen, wenn Not am Mann ist“, sagt Roland Stecher.