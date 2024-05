Ausgespäht? Phishing-Angriff: Worüber Betroffene besser schweigen

Der Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht erlebt in der Praxis immer wieder, dass Kundinnen und Kunden in solchen Fällen zu Mutmaßungen neigen. Gegenüber der Polizei oder des Finanzinstituts etwa spekulieren, wie die Kontodaten ausgespäht worden sein könnten - zum Beispiel, weil sie einen SMS-Link vermeintlicher Betrüger angeklickt haben. „Viele Banken fordern in solchen Fällen sogar aktiv dazu auf, den Hergang zu schildern“, sagt Tiffe und rät zur Vorsicht.