Vor Wechsel genau kalkulieren : PKV-Tarif: Vorsicht bei Angeboten von Tarifoptimierern

Hamburg Wer mit steigenden Beiträgen für die private Krankenversicherung konfrontiert ist, kann den Tarif wechseln. Bestimmte Dienstleister versprechen Hilfe. Geld spart man dabei aber längst nicht immer.

Steigen die Beiträge für die private Krankenversicherung (PKV), können Versicherte einen Tarifwechsel in Erwägung ziehen. Aber welcher Tarif der eigenen Versicherungsgesellschaft kommt infrage? Oft ist das gar nicht so einfach zu beurteilen. Auf sogenannte Tarifoptimierer sollten sich Versicherte aber nur mit äußerster Vorsicht einlassen, warnt die Verbraucherzentrale Hamburg.

Auf Erfolgshonorar und Selbstbehalt achten

Außerdem ist der Selbstbehalt bei preiswerteren PKV-Tarifen meist höher - oder aber die Erstattung der Regelsätze reduziert. Versicherte zahlen so laut VZ Hamburg unter Umständen sogar eine Zeit lang mehr für medizinische Leistungen.

Hohes Honorar und mehr Arztkosten

„Am Ende zahlen Versicherte also ein hohes Honorar an den Tarifoptimierer, weil dieser die monatlichen Beiträge kräftig gesenkt hat, und gleichzeitig viele Arztkosten aus eigener Tasche, da der Selbstbehalt höher ist“, so Jochen Sunken, Abteilungsleiter Gesundheit und Patientenschutz bei der Verbraucherzentrale Hamburg.