Aktien, Fonds, ETFs Plötzlich reich: Was tun mit einer Erbschaft?

Grundsätzlich kann man sagen, je weniger das Geld gebraucht wird, also je länger es angelegt werden kann, desto eher kann in den Aktienmarkt investiert werden. „Wer einen Anlagehorizont von 10 bis 15 Jahren hatte, stand am Ende bisher nie mit Verlusten da“, sagt Yann Stoffel von Finanztest. Neben der Dauer der Anlage sollte man darauf achten, was sie kostet und, sehr wichtig: breit streuen! Das bedeutet, sein Geld in viele verschiedene Wertpapiere zu investieren. Das geht am einfachsten durch den Kauf von Fonds.