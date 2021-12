Zahlencode statt Marke : Post hat acht Millionen mobile Briefmarken verkauft

Wer keine Briefmarke zur Hand hat, kann in der App einen Zahlencode generieren lassen und diesen auf den Umschlag schreiben. Ein Jahr nach Produktstart wurden rund acht Millionen der «mobilen Briefmarken» verkauft. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Bonn Wer von unterwegs einen Brief verschicken möchte und kein Porto zur Hand hat, kann seit einem Jahr einen in der Post-App generierten Code zum Frankieren nutzen. Wie wurde das neue Angebot bisher angenommen?

Ein Jahr nach dem Produktstart hat die Deutsche Post rund acht Millionen „mobile Briefmarken“ verkauft, die als Code per Hand auf den Umschlag geschrieben werden.

Diese Art der Frankierung werde von den Kunden sehr gut angenommen und sie sei ein Erfolg, teilte der Bonner Konzern auf Anfrage mit. Der Anteil an allen Briefmarken für Sendungen, die in Briefkästen eingeworfen oder in Filialen abgegeben wurden, beträgt damit schätzungsweise etwa ein Prozent.