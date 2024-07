Ansprüche unbedingt prüfen Prämiensparverträge: So holen Sie entgangene Zinsen zurück

Zusätzlich zum Zins auch noch eine Prämie on top - wer würde sich das nicht für sein Erspartes wünschen? Sogenannte Prämiensparverträge, die insbesondere Sparkassen („Vorsorgesparen“, „Vermögensplan“), aber auch Volks- und Raiffeisenbanken („Bonusplan“, „VRZukunft“) in den 90er und 00er Jahren hunderttausendfach an ihre Kunden verkauft haben, sollten genau das bieten. Was dabei allerdings nicht in Ordnung war: dass die Finanzinstitute die Zinsen beliebig angepasst haben.