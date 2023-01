Teure Energie : Preiserhöhung im Fitnessstudio nicht immer erlaubt

Hannover Steigende Energiekosten treffen auch die Sport- und Fitnessbranche. Einige Fitnessstudios versuchen deshalb, die Kosten an ihre Mitglieder weiterzugeben. Aber ist das überhaupt rechtens?

Fitnessstudios dürfen ihre Mitgliedsbeiträge für Bestandskunden nicht ohne weiteres erhöhen. „Es kommt darauf an, was und in welchem Wortlaut es im Vertrag steht“, sagt Alina Menold, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen.