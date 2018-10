später lesen Der Winter wird teuer Preisportale sagen höhere Heizkosten voraus FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Twittern

Teilen



Der Herbst hat begonnen, die Heizungen laufen wieder an den kühlen Abenden. Und damit tickt die Zähluhr: Die Verbraucher in Deutschland müssen in diesem Winter mit steigenden Heizkosten rechnen. Sowohl Heizöl als auch Gas werden in vielen Regionen teurer als im vergangenen Jahr. Von Eckart Gienke, dpa