Privatanleger: : Corona-Krise als Einstiegsszenario

Die weltweite Corona-Pandemie hat den Börsen eine Berg- und Talfahrt beschert. Erst gingen die Kurse in großer Breite in die Knie, dann starteten sie eine Aufholjagd. Inzwischen ist mit rund 11.500 Punkten ein beachtlicher Stand erreicht. Die täglichen Schwankungen sind aber nach wie vor deutlich stärker als vor der Krise. Ein Risiko für Investoren. Mangels geeigneter Alternativen suchen Privatanleger dennoch den Weg zurück zu Wertpapierinvestments.

Der DAX war Anfang des Jahres auf einen sehr guten Weg. Die Entwicklung lief bis zum 19. Februar 2020, als der Index 13.798 Punkte erreichte. Dann kam die Corona-Pandemie. Die Kurse stürzten innerhalb von vier Wochen auf einen Wert von 8.441 Punkten ab. Seitdem berappelte sich der Kursverlauf wieder und erreichte in Zwischenschritten am 26. Mai, also zwei Monate nach dem Tief, wieder 11.504 Punkte.

Diese Kursschwankungen sind rasant und suchen selbst in der Krise ein Äquivalent. Privatanleger sind daher zum Teil kurz nach dem ersten kräftigen Kursrutsch in Gold und Staatsanleihen oder ganz weg von Anlagen geflüchtet. Sie haben dazu häufig mit Verlusten verkauft. Das kann möglicherweise ein Fehler gewesen sein. Denn die Kurse stiegen in den letzten Wochen überraschend an.