Auch wer wenig hat, kann Geld anlegen : Private Geldanlage: So sparen Sparer richtig

Mittlerweile hat es sich herumgesprochen: Die Rente wird für viele nicht mehr reichen, um im Alter komfortabel über die Runden zu kommen. Auf eigene Faust etwas Geld anlegen wird deshalb immer wichtiger. Dennoch tun sich viele Deutsche damit schwer - das muss aber nicht sein, wenn man sich mit den Möglichkeiten auseinandersetzt und den einen oder anderen Tipp für sich nutzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auch wer wenig hat, kann Geld anlegen

Gerade Geringverdiener sind es, die sich kaum in der Lage fühlen, etwas für später auf die Seite zu legen. Dabei sind sie es, die es am nötigsten haben - das gilt insbesondere für alleinerziehende Mütter, die besonders häufig doppelt gehandicapt sind, wenn es ums Ansparen geht: Ein niedriges Einkommen und die Ausgaben fürs Kind lassen zunächst kaum etwas übrig.

Dennoch: Wer sich seine Ausgaben genauer anschaut, findet Sparpotenziale. Am besten geht das mit einem Haushaltsbuch, in dem Verbraucher über einen längeren Zeitraum all ihre Ausgaben dokumentieren. Dabei kommt schnell heraus, wo sich unnütze oder zu teure Ausgaben verstecken - beim Handyvertrag etwa, oder bei spontanen Ausgaben, die eigentlich unnötig sind.

Auf diese Weise lassen sich die monatlichen Kosten kürzen, und schon ist etwas Geld fürs Sparen freigeschaufelt. Und selbst wenn es monatlich zunächst nur 25 Euro sind - wer diese anlegt, ist klar im Vorteil.

Keine Ahnung? Finanzbildung via Podcast nutzen

Viele Neueinsteiger fühlen sich bei der großen Anzahl an Anlagemöglichkeiten überfordert. Wer deshalb in Sachen Finanzwissen Nachholbedarf hat, muss nicht gleich zum Finanzexperten pilgern. Vieles Fachwissen lässt sich auch im Netz ansammeln. So gibt es heute Podcasts, die Sparern mit ihren Beiträgen viel Know-how bieten.

Gute Beispiele sind die Audioformate der Ratgeberseiten Finanztip.de und Finanzfluss.de, aber auch die Hörbeiträge des Finanzdienstleisters tecis. Letztere eignen sich besonders für junge Menschen. Der Grund: An deutschen Schulen gibt es de facto kein Fach, das gezielt Finanzwissen vermittelt. Durch dieses Manko sind viele Schulabgänger schnell überfordert, wenn sie im Leben erste Entscheidungen rund um die Themen Vermögensbildung und Altersvorsorge treffen müssen.

Hier kommt der Podcast "tecis - Finanzberatung deiner Generation" ins Spiel: Die Finanzberater der Swiss-Life-Unternehmenstochter haben es sich zum Ziel gesetzt, mit ihren Hörbeiträgen die Wissensdefizite auszugleichen. Themen wie Vermögensaufbau, Aktien oder die Folgen der Inflation sollen die jungen Hörer dazu befähigen, finanzielle Entscheidungen selbstständig und selbstbestimmt zu treffen. Wer mehr darüber wissen möchte - zum Podcast geht es hier.

Je früher, desto ertragreicher

Wer denkt, dass er die private Altersvorsorge auf später verschieben kann - zum Beispiel erst dann, wenn man besser verdient - macht einen strategischen Fehler. Besser ist es, so früh wie möglich mit dem Sparen zu beginnen. Selbst 20 Euro im Monat sind da besser als nichts.

Das liegt in erster Linie am Zinseszins-Effekt: Werden Zinsgewinne gleich wieder in die Geldanlage gesteckt, sorgen sie im Lauf der Zeit für eine überproportionale Rendite. Daraus folgt: Je länger in die eigene Geldanlage investiert wird, desto mehr wird von diesem Effekt profitiert.

Hinzu kommt, dass Sparer später im Leben monatlich mehr in die private Altersvorsorge investieren müssen, wenn sie mit dem Angesparten annähernd dasselbe Rendite-Ergebnis erzielen wollen. Es gilt also: Wer früher anfängt, hat später mehr von seinem Geld.

Keine Angst vor der Börse