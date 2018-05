Ratgeber-Top-Ten: Wiedereinstieg für die Ernährungs-Docs

Den drei Ärzten Matthias Riedl, Anne Fleck und Jörn Klasen gelingt diese Woche der zweifache Wiedereinstieg in die Ratgeber-Bestsellerliste. Auf Platz neun schaffen sie es mit „Die Ernährungs-Docs - Starke Gelenke“, auf Platz zehn sind sie mit ihrem Vorgängerband vertreten. dpa

Von der Zwei auf die Eins klettert Stefanie Stahl mit „Das Kind in dir muss Heimat finden“. Den zweiten Rang belegt Petra Brachts „Intervallfasten“. Sie büßt damit einen Platz ein. Unverändert auf der Drei hält sich „Am Arsch vorbei geht auch ein Weg“ von Alexandra Reinwarth.



Platz Titel Preis

1. (2.) Stahl, Stefanie: Das Kind in dir muss Heimat finden, Kailash/Sphinx Euro 14,99

2. (1.) Bracht, Petra: Intervallfasten, Gräfe und Unzer Euro 14,99

3. (3.) Reinwarth, Alexandra: Am Arsch vorbei geht auch ein Weg, Mvg Verlag Euro 16,99

4. (4.) Dr. med. Anne Fleck; Vössing, Su: Schlank! und gesund mit der Doc Fleck Methode, Becker Joest Volk Verlag Euro 29,95

5. (5.) Das Vorsorge-Set, Stiftung Warentest Euro 14,90

6. (9.) Purviance, Jamie: Weber's Grillbibel, Gräfe und Unzer Euro 24,95

7. (6.) Oliver, Jamie: Jamies 5-Zutaten-Küche, Dorling Kindersley Euro 26,95

8. (8.) Graf, Danielle; Seide, Katja: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn, Beltz Euro 14,95

9.(WE.) Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs - Starke Gelenke, Zabert Sandmann Euro 22,99

10.(WE.) Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, Dr. med. Jörn Klasen: Die Ernährungs-Docs, Zabert Sandmann Euro 24,99

Die „Focus“-Bestsellerliste wird im Auftrag des Magazins vom Marktforschungsunternehmen media control GmbH ermittelt.