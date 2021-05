Investment : Rentiert sich der Kauf von Feld, Wald und Wiese?

Berlin Auf der Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten entdecken Investoren die heimische Scholle. Feld, Wald und Wiese erfreuen sich steigender Nachfrage. Was dabei zu beachten ist.

Der Gewinn fließt in der Regel aus Verpachtung und Bewirtschaftung der Flächen. Darüber hinaus hofft die Klientel, dass ihr Investment vor Inflation und steuerlichen Belastungen schützt. „Getreide und Holz sind elementar für die Versorgung und wurden in der Vergangenheit von der Politik verschont“, beschreibt von Schenck Überlegungen aus denen heraus Investoren diese Assetklasse als „sehr konservativ und sehr sicher“ schätzen.

Vergleichbar mit Häusern zählt beim Kaufpreis land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke vor allem deren Lage sowie die Bodenqualität: Je besser, desto höher der landwirtschaftliche Ertrag, desto teurer der Hektar. Für gute Felder ist das meiste Geld hinzublättern. Grünland dagegen ist am billigsten, weil Wiesen den niedrigsten Ertrag bringen. Wald liegt preislich in der Mitte. Nach Angaben des DBV beträgt der Bundesdurchschnittspreis pro Hektar bei fast 27 000 Euro.

Ein großflächiges Investment setzt eine Menge „Heu“ voraus. „Die Geldanlage ist eher für große Vermögen geeignet“, sagt Maximilian Graf von Maldeghem. Seine in Weinheim ansässige Firma Latifundium berät zu Kauf und Bewirtschaftung von Land- und Forstflächen. Die Kundschaft bringt in der Regel etliche Millionen Euro finanzieller Ressourcen mit. „Unsere Tätigkeit beginnt bei etwa fünf bis zehn Millionen Euro, Sinn zu machen“, so von Maldeghem. Makler von Schenck vermittelt ab etwa eine Million Euro oder 50 Hektar. Nach oben gibt es kaum Grenzen.

Suchen und finden passender Flächen oder ganzer Betriebe - auch international - dauert abhängig von Markt und Kundenwunsch mitunter zwei Jahre. Projekte packen Dienstleister wie Latifundium und von Schenck nur mit Konzept an: „Die Frage der Bewirtschaftung folgt dem Investment auf dem Fuß“. Oder: ohne Ahnung von Landwirtschaft keine Rendite. Eine professionelle Bewirtschaftung sei ab 100 Hektar an notwendig, alles darunter halten die Experten für Liebhaberei.

Kleinanleger haben andere Optionen, von der Scholle zu partizipieren. Eine sei, Anteile an in den USA gelisteten Unternehmen zu erwerben, die in Wald investieren oder sich an holzverarbeitenden Betrieben zu beteiligen, meint von Maldeghem. Schwierig sei jedoch, von Deutschland aus die Qualität internationaler Investments zu bewerten.