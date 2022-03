Sepa-Mandat hilft : Rundfunkbeitrag: Die Gefahr von Säumnisgebühren steigt

Überweisen bitte: An die Zahlung der Rundfunkgebühren wird nur noch einmal im Jahr erinnert. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Berlin Teure Vergesslichkeit: Wer seine Rundfunkgebühren nicht pünktlich bezahlt, muss mit Verzugszinsen rechnen. An die Überweisung werden Haushalte in Zukunft nur noch einmal pro Jahr erinnert.

Alle drei Monate ist es wieder so weit: Der Rundfunkbeitrag wird fällig. Zu überweisen sind dann 55,08 Euro je Haushalt an den Beitragsservice (ehemals Gebühreneinzugszentrale). Damit Verbraucherinnen und Verbraucher das nicht vergessen, hat der Beitragsservice bislang rechtzeitig an die Zahlung erinnert. Ab sofort gibt es die Zahlungserinnerung nur noch einmal pro Jahr, teilt die Verbraucherzentrale Berlin mit.