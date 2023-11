Nicht alle müssen zahlen Wann können sich Rentner vom Rundfunkbeitrag befreien lassen?

Grundsätzlich wird der Rundfunkbeitrag für jeden Haushalt in Deutschland fällig. Die Höhe des Beitrags, der früher als GEZ-Beitrag bekannt war, liegt bei 18,36 Euro pro Monat. Es ist egal, wie viele Personen in dem Haushalt leben. Es reicht aus, dass eine Person davon den Rundfunkbeitrag zahlt. Alle anderen können sich von dem Beitrag befreien lassen, solange sie in einem Haushalt wohnen, in dem jemand anderes bezahlt.