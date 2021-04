Angemessene Vorgehensweise : Schadenersatz: So kommen Geschädigte zu ihrem Geld

Schadenersatz: So kommen Geschädigte zu ihrem Geld

Eine Beule am Auto ist ärgerlich. Vom Schädiger kann man in einem solchen Fall Schadenersatz verlangen. Foto: Inga Kjer/dpa-tmn

Duisburg Wer durch andere Schaden erlitten hat, kann Anspruch auf Schadenersatz haben. Dieser kann bei kleineren Vorfällen oft auch ohne Anwalt geltend gemacht werden. Aber wie?

Und, in der Tat: Nach wie vor ist Schadenersatz ein Anspruch, den viele geltend machen - und zwar zu Recht. „Schadenersatz kann jemand einfordern, wenn seine Rechte oder seine Gesundheit schuldhaft verletzt wurden“, sagt der Duisburger Rechtsanwalt und Notar a. D. Herbert P. Schons. Was so selbstverständlich klingt, kann im Einzelfall durchaus schwierig sein. Im Zweifel hilft ein Anwalt. Aber der Reihe nach.