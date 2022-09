Heiz-Alternative von TikTok? : Schafft es ein Teelicht-Ofen, einen Raum zu heizen?

Im sozialen Netzwerk TikTok verbreiten sich aktuell Videos, laut denen ein Teelicht-Ofen Wohnungen heizen könnte. Aber kann das überhaupt funktionieren?

Auf Tiktok kursiert ein ungewöhnliches Phänomen. Die Nutzer zeigen in kurzen Videos, wie sie sich einen kleinen Ofen aus Terrakotta-Töpfen bauen und diesen mit haushaltsüblichen Teelichtern heizen. Teilweise sehen sich diese mehr als eine Million Menschen an. Moment. Heizen mit einem Teelicht? Ist das nicht die ultimative Lösung für den kalten Winter, in dem andere Heizstoffe rar oder teuer werden könnten? Nicht mal selbst bauen müsste man die Konstruktion aus Teelichtern und Terrakotta-Töpfen, denn bei Amazon kostet sie beispielsweise nur rund 40 Euro.

Selbstgebauter Teelicht-Ofen: So funktioniert es

Will man doch Geld sparen, bieten verschiedene Baumärkte sogar Anleitungen an. Funktioniert dann am Beispiel von OBI ungefähr so wie in einem Backrezept: Man nehme einen Blumentopfuntersetzer aus Ton, in den man mittig ein Loch bohrt. In dieses steckt man eine etwa zehn Zentimeter lange Gewindestange, die man mit Unterlegscheiben und Muttern befestigt. Jetzt kommen die beiden Tontöpfe ins Spiel: ein kleiner und ein etwas größerer. Diese kommen umgedreht mithilfe von Abstandhaltern auf die Gewindestange. Wichtig ist, dass Platz zwischen ihnen bleibt. Dann noch ganz normale Teelichter auf den Untersetzer stellen. Anzünden, zack fertig.