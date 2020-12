Weihnachten im Lockdown : Schnelles Geschenk: Bei Gutscheinen auf Fristen achten

Gutscheine sind unkomplizierte Geschenke, müssen aber in der Regel innerhalb von drei Jahren eingelöst werden. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Düsseldorf Ob für Konzertbesuche, Bücher oder Kosmetik: Zu Weihnachten werden viele Gutscheine verschenkt. Unbefristet gültig sind sie aber nicht.

Allgemein gilt für Gutscheine eine Verjährungsfrist von drei Jahren - und zwar auch dann, wenn keine Befristung vermerkt ist, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Die Frist startet am Schluss des Jahres, in dem der Gutschein erworben wurde. So müssen etwa jetzt gekaufte Gutscheine bis Ende 2023 eingelöst werden.