Sparer aufgepasst! Sicher anlegen: Auch das Festgeld birgt Risiken

Wichtig ist demnach, die richtige Bank zu wählen - und nach Möglichkeit nicht über einen Vermittler zu gehen. „Es gab bereits Fälle, in denen Betrüger mit dem Geld untergetaucht sind, statt es anzulegen“, so Miller-Trach. Dabei sollte die Bank im Idealfall unter die europäische Einlagensicherung fallen und ihren Sitz in einem wirtschaftsstarken Land haben.