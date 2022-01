Anlagestrategie : So bringen Sportaktien Schwung in das Depot

So bringen Sportaktien Schwung in das Depot

Berlin Egal ob aktiv oder passiv: Sport gehört für viele zur Freizeit dazu und ist auch wirtschaftlich ein wichtiger Faktor. Können Anleger davon profitieren?

Welche Wirtschaftskraft dabei im Sport steckt, zeigt sich zum Beispiel bei sportlichen Großereignissen - wie in diesem Jahr den Olympischen Winterspielen in Peking oder der Fußball-WM in Katar. Allein für die Übertragungsrechte solcher Veranstaltungen werden regelmäßig Milliardenbeträge aufgewendet. Hinzu kommt das Geschäft mit Sportartikeln und Souvenirs und nicht zu vergessen dem Tourismus.