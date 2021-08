Immobilienkauf : So können Kreditnehmer steigenden Bauzinsen vorbeugen

So können Kreditnehmer steigenden Bauzinsen vorbeugen

Berlin Irgendwann wird die Phase extrem niedriger Hypothekenzinsen zu Ende gehen. Verbraucher haben Möglichkeiten, sich die günstigen Konditionen auf lange Sicht zu sichern.

Baukredite sind nach wie vor günstig. Teilweise liegen die Zinsen für zehnjährige Darlehen unter einem Prozent. Die Gründe sehen Fachleute zum einen in der Unsicherheit darüber, wie die Wirtschaft weltweit die Folgen der Corona-Pandemie verkraftet und zum anderen in der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), deren Ende nicht in Sicht ist. Beides drückt die Bauzinsen.