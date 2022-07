Auf Form und Fristen achten : So kündigen Sie eine Versicherung

Hamburg/Berlin Geänderte Lebensumstände oder eine zu teure Police: Das können Gründe sein, eine Versicherung zu kündigen. Was Sie dabei beachten sollten.

Sonderkündigungsrecht für Versicherer

Und was ist eine „ordentliche Kündigung“? Davon ist die Rede, wenn vom regulären Kündigungsrecht Gebrauch gemacht wird. Dies ist ohne Anlass unter Einhaltung der Kündigungsfristen möglich. Fristen und Informationen finden sich in den Vertragsbedingungen und in dem Produktinformationsblatt.

Lebensversicherung unkündbar

Formfehler vermeiden

Kündigungen sollten Verbraucher per Einwurfschreiben oder per Fax mit Sendebericht verschicken. Möglich ist auch, per E-Mail eine Kündigung auszusprechen. In dem jeweiligen Schreiben sind neben der eigenen Anschrift Versicherungsnummer und Kündigungszeitpunkt - hilfsweise „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“ - anzugeben.