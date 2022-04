Inflationsrechner : So stark trifft Sie die aktuelle Teuerungsrate

Wiesbaden Pendeln Sie weite Strecken mit dem Auto zur Arbeit? Oder geben Sie besonders viel Geld für Lebensmittel aus? Dann setzt Ihnen die derzeit hohe Inflation unter Umständen mehr zu als anderen Menschen.

So spüren Pendler Preisanstiege an der Zapfsäule eher, als Berufstätige, die nah am Arbeitsplatz wohnen; Menschen, die ein Einfamilienhaus heizen müssen, eher als welche, die in einer Ein-Zimmer-Wohnung leben. Die persönliche Mehrbelastung kann daher deutlich höher oder auch niedriger liegen als die durchschnittlichen 7,3 Prozent.