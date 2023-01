Ex-Ehepartner tot? : So stoppen Sie bei Todesfall den Renten-Versorgungsausgleich

So stoppen Sie bei Todesfall den Renten-Versorgungsausgleich

Berlin Was mein ist, ist dein: Für Vermögen gilt das oft schon in der Ehe, endet aber nicht zwingend mit der Scheidung - etwa bei Rentenansprüchen. Doch die Pflichten bleiben nicht für die Ewigkeit.

Lassen sich langjährige Ehepartner scheiden, müssen sie sich in der Regel gemeinsam in der Ehe erworbene Rentenansprüche teilen. Versorgungsausgleich nennt man das, wenn der Partner mit den höheren Ansprüchen Teile seiner Rente zugunsten des Ex-Partners abtritt. Doch das muss nicht für alle Zeit so sein.