Kredit an der Kasse : So umgehen Verbraucher die Schuldenfalle

So umgehen Verbraucher die Schuldenfalle

Kredit an der Kasse

Manche Händler bieten Kunden an, ihren Kauf mit einem Kredit zu finanzieren. So werden auch Produkte zugänglich, die sonst für manche zu teuer wären. Foto: Florian Schuh/dpa-tmn.

Hamburg Ein leistungsstarker Laptop, eine moderne Küche, eine effiziente Waschmaschine - manche Anschaffung geht ins Geld. Der Handel macht es Kunden in solchen Fällen einfach. Denn nicht selten ist die passende Finanzierung gleich mit im Angebot.

Für Kunden kann das durchaus ein Vorteil sein, findet Sally Peters vom Institut für Finanzdienstleistungen (iff) in Hamburg: „Kredite sind nicht per se schlecht“, erklärt die wissenschaftliche Mitarbeiterin. „Ist man in einer finanziellen Notlage und die Waschmaschine kaputt, kann eine Null-Prozent-Finanzierung zum Beispiel die rettende Lösung sein.“ Wichtig sei aber: Vergleichen und Angebote prüfen.