Einlagensicherung : So werden Kunden bei einer Bankenpleite entschädigt

So werden Kunden bei einer Bankenpleite entschädigt

Bremen Sowas passiert selten: Die Bafin hat eine Bremer Bank vorerst geschlossen. Betroffene Kunden müssen sich aber um ihre Einlagen erst einmal keine Sorgen machen. Die sind weitgehend geschützt.

Über die gesetzliche Entschädigungseinrichtung sind Einlagen privater Kunden bis 100 000 Euro abgesichert. Außerdem ist die Bank Mitglied in der Einlagensicherung privater Banken . Über den Sicherungsfonds sind zusätzlich Einlagen in Höhe von fast 75 Millionen Euro pro Anleger abgesichert.

Die Bafin prüft jetzt, ob mögliche Rettungsbemühungen erfolgreich sind. Sollte sie feststellen, dass das Institut nicht mehr in der Lage ist, die anvertrauten Einlagen zurückzuzahlen oder Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen, tritt der Entschädigungsfall ein.

Kunden werden in diesem Fall automatisch per Brief von der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken darüber informiert. Sie müssen selbst nicht aktiv werden. Bevor das Geld ausgezahlt werden kann, müssen zunächst die Namen der Kunden festgestellt und die Höhe der Einlagen ermittelt werden. Der Betrag wird dann auf ein von den Kunden benanntes Konto überwiesen.