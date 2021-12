Nach EuGH-Urteil : So werden Verbraucher ihren Kreditvertrag los

So werden Verbraucher ihren Kreditvertrag los

Viele Kreditverträge können auch nach Jahren noch widerrufen werden. Allerdings lohnt sich das nicht in jedem Fall. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn/Illustration

Berlin Vor Jahren einen teuren Verbraucherkreditvertrag abgeschlossen? Wer nachbessern will, kann diesen oft jetzt noch widerrufen. Das kann sich lohnen. Aber Achtung: Es gibt auch unbequeme Folgen.

Der Grund: Banken und Sparkassen haben ihre Kunden bei der Kreditvergabe unzureichend über die Rechtslage informiert. Was bedeutet das Urteil für die Praxis? Was können Verbraucher tun, was sollten sie vielleicht sogar tun? Antworten auf wichtige Fragen: