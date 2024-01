Sinnvoll sparen Diese Regel verrät, wie viel Geld Sie pro Monat zurücklegen sollten

Wenngleich die Inflation 2023 im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, ächzen in Deutschland noch immer viele Haushalte unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Sparen steht also nach wie vor an der Tagesordnung, aber wie viel Geld sollte man monatlich eigentlich zurücklegen? Wie viel Prozent des Netto-Gehalts gilt es für was zu sparen und wie viel Geld sollte man für Notfälle eigentlich auf der hohen Kante haben?