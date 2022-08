Mieter oder Eigentümer : Steigende Gaspreise: Wann kommen die Kosten bei mir an?

Steigende Gaspreise: Wann kommen die Kosten bei mir an?

Besser nicht zu weit aufdrehen: Wer seinen Geldbeutel schonen möchte, sollte seinen Heizungsregler in der bevorstehenden kühleren Jahreszeit vorsichtig bedienen. Foto: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn

Berlin Noch sind die steigenden Gaspreise und Umlagen nicht bei jedermann auf der Abrechnung zu erkennen. Doch früher oder später muss man damit rechnen. Nur wann?

Trotz des versprochenen Entlastungspakets und der vorübergehenden Absenkung der Mehrwertsteuer auf den Gaspreis: Viele Menschen in Deutschland haben Sorge vor dem, was spätestens mit der Jahresabrechnung an Kosten auf sie zukommt. Doch womit können sie überhaupt rechnen? Besonders für Mieterinnen und Mieter ist das oft nicht ganz klar. Antworten, die Licht ins Dunkel bringen sollen.