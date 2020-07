Geld und Energie sparen : Steuerbonus für Haussanierung nur mit Bescheinigung

Berlin Wer seine eigenen vier Wände energetisch sanieren lässt, kann eine Steuerermäßigung bekommen. Dafür ist aber eine Bescheinigung nötig. Sanierer sollten sich diese vom Fachbetrieb ausfüllen lassen.

Die Angaben werden einfach in der Einkommensteuererklärung gemacht. „Dort gibt es künftig eine Anlage für die energetische Gebäudesanierung“, so Klocke. Dann ist auch die Bescheinigung des Fachbetriebs beizulegen. Details, welche Maßnahmen konkret begünstigt sind, werden in einem gesonderten Verwaltungsschreiben geklärt. Das Bundesfinanzministerium arbeitet aktuell an einer endgültigen Fassung.