Das ist dran am Mythos Freiwillige Steuererklärung: Muss ich jetzt immer abgeben?

Auch wenn sich dieses Gerücht hartnäckig hält, das stimmt nicht, teilt der Bund der Steuerzahler mit. Das zuständige Finanzamt prüfe Jahr für Jahr erneut anhand der gemeldeten Daten, ob eine Verpflichtung besteht. Ergibt sich daraus keine Pflicht, bleibt die Abgabe auch in den Folgejahren freiwillig. Das Finanzamt wird laut dem Bund der Steuerzahler also keine Menschen zur Abgabe auffordern, die das nicht müssen. So können Verbraucher beispielsweise nur in den Jahren, in denen sie hohe abzugsfähige Ausgaben hatten, eine Erklärung abgeben und in den anderen Jahren darauf verzichten.