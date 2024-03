„Finanztest“-Untersuchung Steuererklärung erstellen lassen: Diese Anlaufstellen helfen

Beim Steuerberater kostet die Beratung laut „Finanztest“ in der Regel etwas mehr als beim Lohnsteuerhilfeverein. Noch dazu seien die Kosten nicht so leicht nachvollziehbar wie die Jahresbeiträge eines Lohnsteuerhilfevereins, weil sie in einer umfangreichen Steuerberatervergütungsverordnung geregelt sind.