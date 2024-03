Zeitige Abgabe lohnt sich Steuererklärung: Wo die Finanzämter am schnellsten arbeiten

Im Ländervergleich zeigt sich: Am schnellsten arbeiteten die Finanzämter 2023 demnach in Rheinland-Pfalz (49,97 Bearbeitungstage), dicht gefolgt von den Ämtern Hamburgs (50,01), Nordrhein-Westfalens (50,06) und Berlins (51,36). Mit durchschnittlich 68,85 Bearbeitungstagen pro Steuererklärung landen die Finanzämter Brandenburgs in Sachen Schnelligkeit auf dem letzten Platz.