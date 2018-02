später lesen Bankbeleg reicht Steuerlicher Abzug von Spenden bei direkter Gabe FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Twittern

Teilen



Spenden an gemeinnützige Organisationen können als Sonderausgaben in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Was Steuerzahler dabei beachten sollten: dpa