Vom Laptop bis zum Schreibtisch Das können Arbeitnehmer für den Job von der Steuer absetzen

Laut der Autoren von Stiftung Warentest sind die Kosten dieser Gegenstände in Anlage N in den Zeilen 57 und 58 einzutragen. Für Equipment wie Smartphone, Laptop und Co. muss vorher wie erwähnt das Verhältnis von beruflicher und privater Nutzung ermittelt werden. Im Steuerformular ist nur jener Kostenanteil anzugeben, der sich auf die berufliche Nutzung bezieht. In Zeile 59 folgt dann die Gesamtsumme aller Ausgaben.