Alles im Blick : Suchportal für Girokonten mit Tüv-Zertifikat

Frankfurt/Main Kostenlos oder nicht, nur online oder mit Beratung in der Filiale? Wer ein Girokonto sucht, hat viele Fragen. Bei der Auswahl helfen soll nun ein Tüv-zertifiziertes Vergleichsportal. Was bringt das?

Egal, ob für Gehalt, Miete oder um im Ausland Geld abzuheben - ohne Girokonto geht es kaum. Kein Wunder, dass die Deutsche Bundesbank das Girokonto als „das Rückgrat des Zahlungsverkehrs in Deutschland“ beschreibt.

Doch wer ein neues Konto sucht, merkt schnell: Girokonto ist nicht gleich Girokonto. Jede Bank oder Sparkasse bietet andere Optionen an: nur online oder mit persönlicher Beratung in der Filiale, nur mit Girokarte oder zusätzlicher Kreditkarte und so weiter.