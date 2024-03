„Finanztest“-Auswertung Tages- und Festgeldzinsen sinken unter Vier-Prozent-Marke

Wer mit klassischen Sparprodukten wie Tages- oder Festgeld sein Erspartes vermehren möchte, kann inzwischen kaum noch Angebote mit einer Verzinsung von vier Prozent oder mehr am Markt finden. Nur einen einsamen Ausreißer unter überregional tätigen Kreditinstituten aus dem In- und Ausland konnte die Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 4/2024) in ihrer monatlichen Zinsauswertung ausmachen.