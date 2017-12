später lesen Bundesnetzagentur Telefon-Abzocke und Post-Mängel verärgern Verbraucher FOTO: Rainer Jensen FOTO: Rainer Jensen Teilen

Twittern

Teilen



Im Kampf gegen Abzocke am Telefon und mangelhafte Postdienstleistungen will die Aufsichtsbehörde mit teuren Bußgeldern die Kunden besser schützen. „Solche Bußgelder sieht das Gesetz bisher nicht vor“, sagte der Präsident der zuständigen Bundesnetzagentur, Jochen Homann, in Bonn. dpa